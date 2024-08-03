نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة 4 منتجين.. إلهام شاهين تعلن تأجيل عقد قران ابن شقيقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، عن تأجيل عقد قران محمود شاهين ابن شقيقها وخطيبته مها، نظرًا لوفاة المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي.

إلهام شاهين تعلن تأجيل عقد قران ابن شقيقها

وكتبت إلهام شاهين:«نظرًا لظروف الحادث الأليم الذي راح ضحيته 4 من المنتجين الزملاء.. وللمشاركة في مراسم العزاء يوم 4.. فقد تم تأجيل كتب كتاب محمود شاهين ومها، إلى يوم 5 أغسطس.. خالص التعازى لأهالي الضحايا».

أحدث أعمال إلهام شاهين

ومن ناحية اخري، تواصل الفنانة إلهام شاهين التحضير لفيلمها الجديد الحب كله، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي شعبي، تظهر خلاله إلهام سيدة شعبية تسعى لتزويج ابنها، من بطولة إلهام شاهين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، وإلهام صفي الدين، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير قريبًا، والفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور.

إلهام شاهين تكشف عن رأيها في الإنتاج الفني

سبق، كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال كلمتها في حفل مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، في دورته الـ 50، عن رأيها في الإنتاج الفني، وقالت إلهام: لا يوجد تنوع في موضوعات الأعمال الفنية حاليًا، وذلك لأن المنتجين بيستسهلوا وبيقولوا إن الأعمال اللي بتكسب جماهيريًا هي أعمال الأكشن والكوميدي فقط، ويبتعدون عن مواضيع أخرى مثل الرومانسية والاجتماعية والدينية والتاريخية.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "الفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضًه نجاحًا كبيرًا، وظهرت ضمن أحداثه بشخصية مريضة آل زهايمر، مكونة من 10 حلقات، من بطولة الفنانة إلهام شاهين أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.