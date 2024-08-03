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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تشكيلة فريقه التي ستدجل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو الودي الذي سيجمع بين الفريقين في إطار استعداداتهم لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية



يلتقي الفريق الكتالوني مع نظيره الملكي يوم الأحد الموافق 3 أغسطس/آب 2024 على ملعب ماتيلاف ستاديوم.

‎وتنطلق المباراة في تمام الثانية صباحًا (02:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة صباحًا (03:00) بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا

خط الدفاع: غارسيا – روديغر – ميليتاو – فاسكيز

خط الوسط: سيبايوس – ماريو مارتن – مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس – إندريك – رودريغو