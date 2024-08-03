عاجل.. تصريح مثير من كريم الدبيس بعد تأهل مصر إلى نصف نهائي الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب كريم الدبيس، نجم منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته الغامرة بعد تحقيق الفوز على باراجواي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، والتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

تصريح مثير من كريم الدبيس بعد تأهل مصر

منتخب مصر تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد انتصاره على نظيره باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أورنج فيلودروم بمدينة مارسيليا.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة "بي إن سبورتس"، قال كريم الدبيس: "كانت مباراة صعبة، لكن الله أكرمنا لأننا اجتهدنا وركزنا حتى اللحظة الأخيرة. نحن دائمًا نلعب حتى صافرة النهاية، وهذه سمة المصريين".

وأضاف: "سنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس، لأن هذا هو حلمنا وحلم كل المصريين".