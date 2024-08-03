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أحمد جودة - القاهرة -

ضمنت الرياضة العربية ميدالية جديدة على الأقل في أولمبياد باريس 2024 وذلك بعد تأهل منتخب مصر لنصف نهائي منافسات كرة القدم بعد الفوز على بارجواي بركلات الترجيح.

تأهل منتخب مصر يضمن ميدالية جديدة للعرب في أولمبياد باريس

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 60 عامًا بعد فوزه على بارجواي 5 – 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وينتظر منتخب مصر في نصف النهائي المنتخب الفرنسي بعد الفوز على الارجنتين 1-0.

وكان منتخب المغرب تأهل هو الآخر لنصف نهائي الأولمبياد عقب تخطي منتخب الولايات المتحدة الأميركية ليضرب موعدًا مع منتخب إسبانيا والذي تأهل على حساب اليابان.

وبتأهل منتخبي مصر والمغرب لنصف النهائي يضمن العرب ميدالية جديدة في الأولمبياد على الأقل حيث أنه حتى في حالة خسارتهما وعدم تأهلهما للنهائي سيلعبان على الميدالية البرونزية والتي ستكون مضمونة، وقد ينافس الثنائي على الذهبية أو الفضية حال تحقيق المفاجأة وتأهلهما للنهائي.

يذكر أن العرب يمتلكان ميداليتين فقط في الأولمبياد الحالية في منافسات رياضة السلاح حيث حصل التونسي فارس الفرجاني على الميدالية الفضية والمصري محمد السيد على البرونزية.