إحذر سماع هذا الصوت في بطنك

إحذر سماع هذا الصوت في بطنكالكثير من الأصوات قد تصدرها أمعاؤنا، يعتقد البعض أنها فقط أصوات الجوع والرغبة فى تناول الطعام، ولكن، هذه الأصوات التى تظهر على الدوام قد تكون لها دلائل مرضية بالفعل، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع good rx health.

وتابع التقرير موضحاً أن قرقرة الأمعاء والأصوات التى تصدر عنها لها الكثير من الأسباب بخلاف الشعور بالجوع الحاد، إليكم أبرز هذه الأسباب:

ـ الكثير منا يبتلع كميات من الهواء دون أن يدرى، وهو ما يحدث فى الغالب عند التدخين، أو عند تناول المشروبات الغازية، والوجبات السريعة الكبيرة وبكميات ضخمة وهو ما يسبب هذه القرقرة المسموعة من المعدة.

- الإصابة بمشكلة فى عدم تحمل اللاكتوز لدى الكثيرين مما يؤدى إلى تلك القرقرة عند تناول الأطعمة التى تهيج الأمعاء، مثل منتجات الألبان وغيرها

- كثرة الغازات التى يعانى منها البعض سبب فى تلك القرقرة المعوية أيضا.

- كثرة تناول الطعام الذى يحتوى على الألياف الكثيرة التى تعزز من حركية المعدة مما سبب هذه القرقرة.

وفي هذا الإطار ينصح بضرورة التخلص من التدخين ومضغ العلكة بكثرة وضبط النظام الغذائى.