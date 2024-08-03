نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. وسام أبو علي يتفوق على مبابي وهالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تألق الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة وموقفه بين عمالقة أوروبا.

الأرقام تنصف وسام أبو علي وتجعله يتفوق على مبابي وهالاند

ويقدم وسام مستوى مميز جدًا مع المارد الأحمر، ما جعل الأضواء تطارده من كل مكان إلى جانب الأندية التي تهتم بالحصول على خدماته.

وتحدث الناقد الرياضي خالد طلعت، خلال تصريحات أدلى بها إلى برنامج اللعيب مع مهيب الذي يذاع عبر قناة mbc مصر، عن تألق وسام خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي.

وقال خالد طلعت: "وسام نجح في إثبات نفسه بجدارة مع الأهلي، الأرقام تجعله في صدارة اللاعبين تألق وتجعله في المقدمة متفوقًا على كيليان مبابي نجم ريال مدريد والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي".

ولعب وسام 17 مباراة مع الفريق الأحمر بواقع 1209 دقيقة، ساهم في 21 هدف، حيث سجل 15 وصنع ست أهداف أخرى، وبذلك يعتبر مساهما في هدف كل 57 دقيقة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثالثة والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز مساء الأحد القادم والموافق الرابع من شهر أغسطس الجاري.

