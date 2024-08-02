نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بعد أنباء التوقيع معه.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن صفقة نجم الأهلي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، مفاجأة حول مستقبل أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا بعد ارتباطه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف الزمالك وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

زعمت تقارير صحفية، إن أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا، بات لاعبًا جديدًا في الزمالك، وسينضم للقلعة البيضاء اعتبارًا من الموسم المقبل.

شوبير: بيكهام جدد عقده مع سيراميكا كليوباترا

أكد شوبير عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن أحمد رمضان بيكهام قد جدد عقده مع نادي سيراميكا كليوباترا.

وكتب شوبير، قائلًا: “أحمد رمضان بيكهام جدد تعاقده مع سيراميكا لمدة ثلاث سنوات أخرى”.

يذكر إن أحمد رمضان بيكهام صاحب الـ27 عامًا، قد سبق له تمثيل أندية الأهلي وحرس الحدود ووادي دجلة وسموحة قبل خوض تجربته الحالية مع سيراميكا كليوباترا منذ 2022.