نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كولر يحذر لاعبي الأهلي ويوافق على رحيل الظهير.. قرار حاسم تجاه وسام أبو علي ونجم مغربي على رادار الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

كولر يوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للاعبي الأهلي

وجه المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة تحفيزية للاعبيه عقب الفوز على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن مباريات الدوري المصري.

ووفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، أكد كولر للاعبين ضرورة مواصلة تحقيق الانتصارات في المباراة القادمة أمام المقاولون العرب، مشددًا على أهمية اللعب بكل قوة لتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري.

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إدارة الأهلي تتخذ قرارًا مصيريًا تجاه وسام أبو علي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي تتجه لإضافة بعض البنود والمزايا الخاصة في عقد اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، وذلك بعد تألقه اللافت مع الفريق في الفترة الأخيرة، حيث تصدر ترتيب هدافي الدوري في وقت قصير.

وفقًا للمصدر، تعتزم إدارة الأهلي تعديل عقد وسام أبو علي ليعكس الإضافة الكبيرة التي قدمها للفريق، ومن المتوقع أن يشمل هذا التعديل زيادة راتبه السنوي.

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كولر يوافق على رحيل ظهير الأهلي بعد وصول عروض محلية

حصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدة عروض محلية للرحيل عن صفوف الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، موافقته على الاستغناء عن خدمات خالد عبد الفتاح لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم الاعتماد عليه.

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وكيل الشماخ لـ "دوت الخليج الرياضي": نجم حسنية أغادير يمتنع عن المران للموافقة على رحيله إلى الأهلى

تعمل إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، على حسم بعض الصفقات الهامة والمنتظرة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعتبر مركز الظهير الأيسر، أحد أولويات القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد إصابة التونسي علي معلول بوتر أكيليس.

وكان المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، أحد الأهداف المرشحة بقوة لتدعيم هذا المركز، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب مغالاة فريقه في المقابل المادي.

ودخل مواطنه جمال الشماخ لاعب فريق حسنية اغادير المغربي، اهتمام القلعة الحمراء في الفترة الحالية.

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الأهلي يقدم عرض بـ600 ألف دولار لضم جمال الشماخ

تحاول إدارة النادي الأهلي، العمل على تدعيم مركز الظهير الأيسر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تعويضا للنجم التونسي، على معلول بعد إصابتة بوتر أكيليس هذا الموسم.

ودخل المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي بقوة على طاولة مفاوضات القلعة الحمراء هذا الموسم، إلا أن المفاوضات باتت بالفشل بسبب مبالغة النادي الروسي في المطالبات المالية.

وكشف مصدر قريب داخل نادي حسنية اغادير المغربي، حقيقة ما تردد مؤخرا عن اهتمام النادي الأهلي بضم الظهير الأيسر جمال الشماخ، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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فحوصات طبية جديدة لـ على معلول في الأهلي

يخضع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فحوصات وقياسات طبية جديدة خلال الأسبوع المقبل من أجل معرفة تطورات برنامجه التأهيلي ومدى استجابته للبرنامج العلاجي.

ويؤدي معلول، برنامج علاجي في الوقت الحالي للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها في القاهرة خلال مايو الماضي، بعد إصابته في نهائي دوري أبطال إفريقيا.