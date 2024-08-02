مباشر مصر وباراجواي (0 - 0).. مشاهدة قمة دولية عالمية في الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - جولة دولية أولمبية بين Egypt وParaguay، في قمة عالمية شرسة مباشر مصر وباراجواي، بدور ربع النهائي في أولمبياد باريس 2024، مباشر مصر وباراجواي.. مشاهدة قمة دولية عالمية في الأولمبياد، وضرب منتخب مصر الأولمبي، موعدا قويا مع باراجواي، الجمعة المقبل على ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا الفرنسية، في ربع نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، بعد مسيرة بدأت بتعادل مخيب مع جمهورية الدومينيكان سلبيًا، قبل أن يفوز بشق الأنفس على أوزبكستان (1-0)، ومن ثم حقق انتصارًا تاريخيًا أمام إسبانيا (2-1)، وبفضل تصدره للمجموعة على حساب الوصيف إسبانيا (6 نقاط)، سيواجه منتخب مصر نظيره باراجواي وصيف المجموعة الرابعة ب6 نقاط، وتأهل منتخب باراجواي بانتصاره على الكيان الصهيوني (4-2)، ومالي (1-0)، وذلك بعد خسارته الثقيلة في الجولة الأولى من اليابان (5-0).

مصر وباراجواي مباشر

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها خاصة عشاق ومحبي كرة القدم ومتابعي أولمبياد باريس 2024، ننشر في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباشر مصر وباراجواي.

مباشر مصر وباراجواي.. مشاهدة قمة دولية عالمية في الأولمبياد

موعد مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس 2024

وعن موعد مباراة مصر ضد باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 هو اليوم الموافق 2 أغسطس 2024، على ملعب فيلودروم، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت القاهرة والسعودية، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.

مباشر مصر وباراجواي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس 2024؟ وكيف تتابعها على الإنترنت

مباشر مصر وباراجواي.. كما تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس 2024، وسوف تبث المواجهة على قناة beIN Sports HD 1، وتقوم قنوات الشبابية الجزائرية والمغربية الرياضية ببث مباريات الدورة بشكل عام على قمر نايل سات، ويمكن أن تعرض اللقاء ضمن خطتها البرامجية لتغطية الأولمبياد، كما يمكن مشاهدة المباراة على الإنترنت عبر تطبيق beIN connect أو TOD، وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، فيمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر Nord VPN

من معلق مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس 2024، وأسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة مصر وإسبانيا إلى المعلق المصري علي محمد علي.

المباراة الموعد توقيت المباراة القنوات الناقلة المعلق الملعب مصر × باراجواي الجمعة 2 أغسطس 2024 8 مساء beIN Sports HD 1 علي محمد علي فيلودروم

قناة مجانية جديدة تبث مباراة مصر وباراجواي اليوم في أولمبياد باريس 2024

مباشر مصر وباراجواي.. وينتظر أن تقوم القناة الجزائرية الأرضية عبر «فيسبوك» بنقل مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 عبر شاشتها المفتوحة والمجانية، وحددت الجزائرية الأرضية إذاعة مباراة مصر وباراجواي بث مباشر عبر شاشة قناة الشبابية المجانية والمفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي نايل سات التردد 11680 الاستقطاب عمودي الترميز 27500 معامل الخطأ 5/6

مباشر مصر وباراجواي.. ويمكن تنزيل قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، من خلال الدخول إلى الإعدادات ثم بيانات القمر الصناعي واختيار اسم القناة، ثم كتابة التردد وباقي البيانات، وكتابة في خانة Biss شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة باراجواي في أولمبياد باريس 2024

تشكيل منتخب مصر، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، على الأسماء الآتية:

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام باراجواي في أولمبياد باريس 2024 خطة مصر 4-3-3 حراسة المرمى حمزة علاء خط الدفاع أحمد عيد حسام عبدالمجيد عمر فايد كريم الدبيس خط الوسط محمد شحاتة محمد النني أحمد نبيل "كوكا" خط الهجوم أحمد مصطفى "زيزو" أسامة فيصل إبراهيم عادل

مباشر مصر وباراجواي.. واختتم منتخب مصر استعداداته لمباراة باراجواي بتدريب رئيسي أمس الخميس ركز خلاله البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر على شرح خطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف منتخب إسبانيا من خلال مشاهدة مباراتيه مع أوزبكستان والدومينيكان، وتصدر منتخب مصر في دور المجموعات المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، بعد التعادل سلبيا مع جمهورية الدومينيكان، قبل أن يفوز على أوزبكستان (1-0)، ثم حقق انتصارًا تاريخيًا أمام إسبانيا بنتيجة (2-1)، وحل منتخب باراجواي في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بـ 6 نقاط حيث حقق فوزًا كبيرًا على الكيان الصهيوني بنتيجة (4-2) كما فاز على مالي بهدف وحيد وكان قد خسر في الجولة الأولى أمام اليابان (5-0).