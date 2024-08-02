نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريح جرئ من أشرف حكيمي عن مواجهة إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب، على وصول بلاده إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية، باريس، ومواجهة إسبانيا.

حكيمي عن مواجهة إسبانيا: لا أهتم.. هدفنا هو الفوز بميدالية

واصل منتخب المغرب، مشواره في أولمبياد باريس بعد الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-0، في مباراة دور ربع نهائي منافسات كرة القدم، مساء اليوم الجمعة.

وتمكن منتخب إسبانيا، من العبور إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، بالفوز على اليابان بـ3-0.

قال حكيمي في تصريحات نقلها موقع “be soccer”، حول مواجهة إسبانيا: “لا أعرف ما إذا كانت ستكون مباراة خاصة، لا أهتم بالفعل، لدي هدف هنا وهو الفوز بميدالية وللقيام بذلك عليك اللعب ضد الأفضل”.

وعن فوز المغرب على الولايات المتحدة، قال أشرف حكيمي: “كانت مباراة شبه مثالية، حققنا نتيجة كبيرة، والفريق قدم كل شيء، لقد عملنا بشكل جيد للغاية، دخلنا متحمسين وواثقين والهدف الأول منحنا الثقة للاستمرار".