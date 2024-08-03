مصر والمغرب يضمنان ميدالية للعرب في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حجز منتخبا مصر والمغرب، مقعدهما لأول مرة في دور نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية، باريس.

مصر والمغرب في المربع الذهبي بـ أولمبياد باريس

نجح منتخب المغرب، في العبور إلى دور نصف نهائي أولمبياد باريس بعد تحقيق فوز كاسح على حساب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-0، في ربع النهائي.

ووصل منتخب مصر، بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، إلى نصف نهائي أولمبياد باريس بعد فوز مستحق على حساب باراجواي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل 1-1.

ويضمن “العرب”، بذلك، تحقيق ميدالية بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الحالية لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية، بعد وصول منتخبي مصر والمغرب إلى المربع الذهبي.

ويصطدم منتخب المغرب، بنظيره الإسباني في مباراة نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، ويحلم زملاء أشرف حكيمي بتحقيق إنجاز الوصول إلى نهائي الأولمبياد لأول مرة في تاريخ “أسود الأطلس”.

وينتظر منتخب مصر، معرفة الفائز من مباراة فرنسا والأرجنتين في ربع نهائي أولمبياد باريس، لمواجهته في دور نصف النهائي.