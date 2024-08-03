الجمهور يردد أغنية سقف مع رامي جمال بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 01:29 صباحاً - تفاعل جمهور رامي جمال مع أغانيه الذي قدمها خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة ومنها "يستاهل بوستين" و"قدامي" و"سقف"، ورددها معه.

وقدم النجم رامي جمال خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة موهبة جديدة من كورال فرقته يدعى علي، وقدم أغنية "لحظة بعادك".

وقدم النجم رامي جمال باقة مميزة من أشهر أغانيه خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة ومنها "سقف" و"فوقت متأخر" و"انا مش كداب" و"قمر ومنور"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأهدى النجم رامي جمال أغنية "اوعديني" لزوجته، والذي قدمها على خشبة مسرح يو أرينا بمهرجان العلمين الجديدة.

ووجه النجم رامي جمال الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم حفله بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: "بتشرف بالغناء في مهرجان كبير بحجم العلمين الجديدة"، وأضاف: "مصر أم الدنيا وأي فنان يحب يشتهر بييجي مصر".

وقدم النجم رامي جمال خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة ميدلي من ألحانه لكبار المطربين الذين تعاون معهم في مشواره الغنائي، ومنها "أنا مصمم" لبهاء سلطان و"هاجي علي نفسي" لتامر عاشور و"بسلم عليك" لمصطفى قمر و"مش كنت تتكلم" لحماقي و"انت تاني" لهيفاء وهبي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرص النجم رامي جمال علي ارتداء الزي الابيض خلال حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة. وافتتح النجم رامي جمال حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة بأغنية "عرفتوا ليه" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.