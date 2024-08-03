العالم اليوم - جثث على الشاطئ.. انفجار يهز العاصمة الصومالية

انتم الان تتابعون خبر جثث على الشاطئ.. انفجار يهز العاصمة الصومالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - قالت وكالة الأنباء الصومالية، يوم السبت، إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجموا شاطئ ليدو في مديرية عبد العزيز بالعاصمة مقديشو، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأوضحت الوكالة أن الأجهزة الأمنية الصومالية، تمكنت من فرض طوق أمني حول منطقة الحادث وتعمل على تطهيرها من العناصر الإرهابية، في حين تواصل الفرق الطبية إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري إن انفجارا وقع على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

ونقلت رويترز عن خيري قوله إن الانفجار وقع بينما كان مرتادو شاطئ ليدو يسبحون، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول القتلى والمصابين أو المسؤول عن التفجير.

وأضاف "أبعث بخالص التعازي لأسر وأقارب وأصدقاء الذين استشهدوا في هذه الانفجارات".

وتابع "تزامن الهجوم الإرهابي مع هذه الليلة التي يكون فيها الشاطئ أكثر ازدحاما يظهر عداء الإرهابيين للشعب الصومالي".

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على موقع إكس جثثا ملقاة على الشاطئ في الظلام، بينما يحاول الناس الهروب إلى مكان آمن.

وذكر التلفزيون الوطني الصومالي في بيان أن قوات الأمن قضت على المهاجمين، وأن المسعفين يعكفون على إسعاف المصابين.

وسبق أن أعلنت حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجمات مماثلة.