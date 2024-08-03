العالم اليوم - زلزال عنيف يضرب سواحل مينداناو الفلبينية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 04:21 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 6,8 درجات قبالة سواحل جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين فجر السبت، بحسب ما أفاد مرصد الزلازل الأميركي، من دون أن يصدر تحذير من خطر حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 17 كيلومتراً وعلى بُعد حوالي 20 كيلومتراً من قرية بارسيلونا شرقي جزيرة مينداناو.

من جهتها، أعلنت الوكالة الفلبينية لرصد الزلازل أنّها لا تتوقع أن يكون الزلزال قد تسبّب بحدوث أضرار، لكنّها حذّرت من حدوث هزات ارتدادية.

وتشهد الفلبين هزّات أرضية بصورة شبه يومية، ذلك أنّ الأرخبيل يقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.

وغالباً ما تكون الهزّات الأرضية في الفلبين أخفّ من أن يشعر بها السكّان، لكنّ البلاد تشهد أحياناً زلازل عنيفة ومدمّرة.