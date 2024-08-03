أحمد جمال يهنئ منتخب مصر لوصوله نصف نهائي أولمبياد باريس

القاهرة - محمد ابراهيم -



حرص المطرب أحمد جمال على تهنئة منتخب مصر لوصوله إلى نصف نهائي أولمبياد باريس ، ونشر ذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري أثناء تمريلنه معلقًا :"مبروك يا رجالة ..بنتابع وسط التمرين ".

تصريحات أحمد جمال



صرح الفنان الشاب أحمد جمال عن مواصفات فتاة أحلامه، في تصريحاته خلال لقائه في برنامج “صباح الخير ياعرب”، والتي كانت مفاجئة لبعض من جماهيره، والذين تفعلوا مع الأمر بشكل لطيف، فقال أحمد جمال خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا عرب»: «اللي هتجوزها لازم تكون فرفوشة وبتضحكني وحلوة، ولازم الطول يكون مظبوط، أنا طولي 177 سم مينفعش هي تكون أطول مني».

آخر أعمال أحمد جمال



يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال هى أغنية "عدى كل الكلام "، والذي طرحها منذ فترة قريبة عبر يوتيوب.

كلمات الأغنية

جماله ده محدش يتخيله

بلاقي نفسي بحب أبصله

ده لو يطلب نجمة من السما

يشوف نفسه في ايه وانا هعمله

ده محتاج ١٠٠ فنان يرسمه

يجوا بقى الباقيين يتعلموا

مفيش منه اتنين في الدنيا دي

ده جنبه الحلوين يستسلموا

عدى عدى عدى كل الكلام

ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام

م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام

حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه

لا واللي زاد و غطى ع الجمال

ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال

بيغيروا منه طبعاً كل الجُمال

مش لاقي حتى نص غلطة فيه

شقي شقاوة و اهو ده اللي مميزة

كلامي قبل ما اقابله بجهزه

ده خلى الساكتين يتكلموا

و خلى الهاديين يتنرفزوا

عليه طريقة هى اللي بحبها

عيونه انا مش بشبع منها

لقيت نفسي و روحت معاه انا

ده حاجة كده جيالي في وقتها

عدى عدى عدى كل الكلام

ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام

م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام

حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه

لا واللي زاد و غطى ع الجمال

ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال

بيغيروا منه طبعاً كل الجُمال

مش لاقي حتى نص غلطة فيه