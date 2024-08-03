العالم اليوم - "نورتي عيلتنا يا جدو".. ملك الأردن يهنئ بولادة حفيدته الأولى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 08:18 صباحاً - في تغريدة نشرها على منصة إكس، هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بولادة حفيدته الأولى "إيمان بنت الحسين، وبارك للأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة الحسين.

وقال العاهل الأردني في تغريدته "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي بيانا، اليوم السبت، جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".

وجاء في البيان أيضا ".. ويعرب صاحبا السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.. ويتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام".