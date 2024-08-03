نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم: موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 وأسماء الأوائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، مؤكدة أن النتائج لن تُعلن الأحد المقبل كما كان يُشاع، بل ستتم بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية.

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي برئاسة وزير التربية والتعليم لإعلان النتيجة رسميًا.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

تعمل الوزارة حاليًا على إتمام عمليات الرصد والمراجعة النهائية للنتائج، والتي تشمل تحديد الشرائح وتوزيع درجات الرأفة للطلاب المستحقين.

بعد الانتهاء من هذه الإجراءات، سيحدد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الموعد الرسمي لإعلان النتائج. لن يتم الإعلان عن الأسماء النهائية للأوائل أو النتيجة بشكل كامل إلا بعد اعتمادها رسميًا.

موعد إعلان أسماء الأوائل

أكدت وزارة التربية والتعليم أن أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة.

وبعد إعلان الأوائل، ستتم عملية اعتماد النتيجة بشكل كامل، لكن لم يُحدد الموعد النهائي لذلك بعد.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024

الكيمياء : نسبة النجاح تجاوزت 92%.

: نسبة النجاح تجاوزت 92%. الجغرافيا : أكثر من 92%.

: أكثر من 92%. اللغة الأجنبية الأولى : 96.25%.

: 96.25%. التاريخ : 96.43%.

: 96.43%. اللغة العربية : 96.62%.

: 96.62%. اللغة الأجنبية الثانية : 97.88%.

: 97.88%. الفيزياء : 94.21%.

: 94.21%. الأحياء: 91%.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس من خلال الرابط التالي: نتيجة الثانوية العامة 2024.

خطوات الاستعلام عن النتيجة