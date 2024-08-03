شاهد.. أحدث لقطات من كواليس مسلسل غموض (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر صناع عمل مسلسل غموض في تصوير المسلسل خلال هذه الايام ويعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز اللقطات من كواليس نجوم مسلسل غموض واحتفل أبطال العمل ببداية التصوير منذ يومان بحضور كل من، طاهر أبو ليلة، إلهام عبد البديع، محمود الفارس، ندى بهجت" وايساف ونهال عنبر، رنا سماحه،مني فاروق، ويتناول العمل العديد من القضايا المهمة التي تخص مجتمعنا المصري.

أبطال العمل

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم، وفاء عامر، إلهام عبدالبديع، ونهال عنبر، ميدو عادل،إيساف، ندى بهجت، رنا سماحة، ياسر على ماهر، محمد نجاتي، طاهر أبو ليلة، محمد أبو داود، هاجر الشرنوبي، وغيرهم من النجوم من تأليف فتحي الجندى وإخراج حسام سلامة.

وعلى صعيد آخر، انتهت نهال عنبر من تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي جبل الحريم وهو أول فيلم سينمائي مصري يعتمد على البطولة النسائية دون مشاركة للرجال نظرًا لاعتماده على تسليط الضوء على العديد من القضايا النسائية.