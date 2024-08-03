فن ومشاهير

وزيرة الثقافة الأردنية تكرم رئيس دار الأوبرا في مهرجان جرش الدولي

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القاهرة - محمد ابراهيم - سفراء الفن المصرى يضيئون ليلة حب كوكب الشرق  بمهرجان جرش الدولى الـ ٣٨ وو مهرجان جرش الدولى يحتفى بكوكب الشرق فى ليلة ساحرة مع نجوم الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أحيت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ليلة ساحرة في حب كوكب الشرق، أم كلثوم. قدمها الأوركسترا الاحتفالى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور  علاء عبد السلام، ضمن مشاركته في مهرجان جرش الدولي بدورته الـ ٣٨ في المملكة الأردنية الهاشمية.

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أبرز فعاليات الحفل

بدأت فعاليات الحفل بحضور الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية والدكتورة لمياء زايد رئيسة الأوبرا. واستمتع الجمهور بباقة من أروع أعمال أم كلثوم التي لحنها عمالقة الموسيقى العربية "محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، وبليغ حمدي". وتألقت نجمتي الموسيقى العربية، حنان الخولي ورحاب عمر، بأداء راقٍ لأغاني أمل حياتي، بعيد عنك، ألف ليلة وليلة، والأطلال، بصوتهما الشجى  الذي أطرب الحضور وأثار إعجاب عشاق الموسيقى والغناء.
تميز نجوم الفرقة في التعبير عن عظمة التراث الغنائى المصرى بأداء مميز ومؤثر،  أضفى على الأمسية طابعًا خاصًا ولامس قلوب الحضور.

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في ختام الحفل، قامت الدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، وإدارة المهرجان، بتكريم الدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا المصرية، وتقديم شهادات تقدير لأعضاء الفرقة، تقديرًا لتألق وإبداع سفراء الفنون المصرية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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