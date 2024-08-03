نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كييزا يحسم مستقبله مع يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن موقف فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي، حيث زعمت تقارير صحفية بأنه أصبح خارج تشكيل المدير الفني تياجو موتا في الموسم المقبل.



وأشارت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أنه بعد مشاركة كييزا في التدريبات طوال الأسبوع مع بقية زملائه بدا أنه يتجه للرحيل.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ذلك جاء بعد تأكيد استبعاد كييزا من قائمة يوفنتوس الذي سيلعب المباراة الودية الثانية له هذا المساء في بيسكارا أمام بريست الفرنسي.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن كييزا لا يشتكي من أية مشاكل جسدية أو شخصية ولكن ذلك الاختيار جاء من المدير الفني تياجو موتا الذي لا يرى بأن اللاعب رقم 7 جزء من مستقبل يوفنتوس.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الهدف الآن بالنسبة للمدير كريستيانو جيونتولي ورفاقه سيكون هو إيجاد حل في الوقت المناسب من أجل تجنب خطر خسارة كييزا بصورة مجانية في يونيو المقبل ولذلك فإن السبيل الوحيد لإيجاد مخرج لتلك المشكلة هو إيجاد نادي جديد له خلال الـ27 يومًا المقبلة في سوق الانتقالات.