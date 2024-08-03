«التعليم» تبدأ تحديد أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد تجميع الدرجات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 05:26 مساءً - تعمل كنترولات الثانوية العامة على تحديد قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024، بعد مراجعة وتجميع نتيجة الثانوية العامة 2024، وتم البدء فى مراجعة نتيجة الثانوية العامة 2024، وتشمل قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية وعلى علوم ورياضة وطلاب الثانوية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمكفوفين، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية الأسبوع الجارى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 9 مواد بالثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91%.

- تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.