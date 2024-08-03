انتشال جثتي سيدة ورجل من أسفل أنقاض عقار الساحل المنهار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 07:29 مساءً - انتشلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالقاهرة، جثتى سيدة ورجل من أسفل العقار المنهار فى منطقة الساحل، ويستكمل رجال الحماية المدنية البحث عن آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من الأهالي بانهيار منزل فى الساحل وإصيب شخصان في الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من 5 طوابق فى الساحل وقامت قوات الإنقاذ البرى باستخراج المصابين، وتبين إصابة 4 أشخاص في الحادث بكدمات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يتم البحث عن أى ناجين، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.