نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عرض مسلسل 'عمر أفندي' لـ أحمد حاتم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت منصة شاهد عن موعد طرح أولى حلقات "عمر أفندي " لأحمد حاتم، وذلك يوم 18 اغسطس القادم، وطرحت المنصة البوسترات الترويجية للمسلسل وذلك عقب انتهاء التصوير استعداد لطرحه.



أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.



أحمد حاتم في انتظار الملحد





وينتظر أحمد حاتم عرض فيلم الملحد الشهر القادم بجميع دور العرض،وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، وهو بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل.

شخصية أحمد حاتم بالملحد

وتبين من الرسمي أن أحمد حاتم ملحد وكافر، حيث يختلف مع والده محمود حميدة في الأفكار وطرق العبادة.



آخر أعمال أحمد حاتم.

وكانت آخر أعمال أحمد حاتم مشاركته في فيلم السرب، الذي يعرض حاليًا في السينمات فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، ويظهر خلاله حاتم ضيف شرف، ويتناول العمل واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، في مواجهة الجماعات المحظورة، ويتضمن الفيلم واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا عام 2015.