نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة.. سهر الصايغ بطلة أمام مصطفى شعبان في مسلسل 'حكيم باشا' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس مصطفى شعبان ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل حكيم باشا، والعمل من تأليف محمد الشواف، وجاري التحضير له في الفترة الحالية والاتفاق على كافة تفاصيله.

سهر الصايغ بطلة أمام مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا

ومن المقرر ان تكون سهر الصايغ البطلة أمام مصطفي، وهذا التعاون الثاني بين سهر ومصطفى، تعد تجربة المسلسل هذه هى المرة الأولى التي يظهر فيها مصطفى بشخصية صعيدية.

أحدث أعمال سهر الصايغ

ومن ناحية اخري، تستعد الفنانة سهر الصايغ بطلة في فيلم اتنين × واحد وكشفت سهر الصايغ عن تفاصيل دورها حيث تجسد من خلاله فتاة تعمل في ورشة عمل ميكانيكا مع والدها، وهي تعمل معه بعد أن حصلت على دبلوم صنايع لكي تساعده فهى إبنته الوحيدة ومرتبطة به إرتباط كبير، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق ويتكون مسلسل حبيبة من 15 حلقة ضمن المسلسلات القصيرة.

آخر أعمال سهر الصايغ

وكان اخر أعمال سهر الصايغ هو مسلسل المعلم، الذي عرض في رمضان 2024، أمام مصطفى شعبان أيضًا، والعمل تكون من 30 حلقة، ودار في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، منذر رياحنة، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، سلوى خطاب، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، وعلاء زينهم، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم

والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وتناول المسلسل صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، وتقدم سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى ضمن الأحداث.

سهر الصايغ في المداح 4

وايضا شاركت في مسلسل المداح 4 من بطولة عدد من النجوم، منهم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، هلا السعيد، تامر شلتوت، محمد عز، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم سعر الصايغ، دياب، مي سليم، ومحسن محي الدين، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.