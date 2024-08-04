نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن زايد يعزي الدبيبة بوفاة نجله باتصال هاتفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت تعازيه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بوفاة نجله عبد الرحمن، خلال مكالمة هاتفية.

وأعرب بن زايد عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهمهم جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب عبد الحميد الدبيبة عن شكره وتقديره لما أبداه بن زايد من مشاعر أخوية صادقة تجاه الفقيد وعائلته في مصابهم.

هذا وتوفي عبد الرحمن الدبيبة البالغ من العمر 36 عاما بعد وعكة صحية اصابته خلال تلقيه العلاج في تركيا.

ونعى الدبيبة نجله عبد الرحمن الذي وافته المنية يوم الأربعاء عبر صفحته في منصة "إكس": "رحل عني فلذة كبدي فجأة ودون إنذار، وهو البار بوالديه، المحافظ على فرضه، الدمث السهل السمح".

وأضاف "رحمك الله يا عبد الرحمن، وأشهد الله أني راض عنك، ولا أقول إلا ما يرضي الله جل وعلا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".