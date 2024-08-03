نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاريس ترفض دعوة ترامب لإجراء مناظرة يوم 4 سبتمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، يوم السبت، عدم موافقتها على قرار المنافس الجمهوري دونالد ترامب إجراء مناظرة يوم 4 سبتمبر المقبل.

وكتبت حملة المرشحة الديمقراطية هاريس على صفحتها في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إنه (ترامب) بحاجة إلى التوقف عن ممارسة الألاعيب والحضور إلى المناظرة يوم 10 سبتمبر كما وعد، وستكون نائبة الرئيس هناك في كل الأحوال واستغلال هذه الفرصة لمخاطبة الأمة في وقت الذروة".

وقال فريق كمالا هاريس، إن ترامب خائف، ولهذا السبب قال في وقت سابق إن المناظرة يجب أن تجرى في 4 سبتمبر على قناة "فوكس نيوز"، المقربة من الجمهوريين.

وأضاف فريق حملة هاريس: "سنكون سعداء لمناقشة جولات أخرى من المناظرات بعد تلك التي وافقت عليها الحملتان أصلا"، وذلك ردا على تصريحات ترامب بأنه يجب أن يكون هناك المزيد من المناظرات، وليس فقط تلك المقرر إجراؤها في أوائل سبتمبر.

ولم يتمكن ترامب وهاريس من الاتفاق على الموعد والقناة التلفزيونية التي ستنظم المناظرة.

وكان من المفترض أن تجرى الجولة الثانية من المناظرات في 10 سبتمبر على قناة "ABC"، وكان حينها مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، الذي قرر منذ ذلك الحين الانسحاب من السباق.

وفي هذا الصدد، قال ترامب إن الاتفاقيات السابقة لم تعد سارية المفعول، واتهم قناة "ABC" التلفزيونية بالتعاطف مع الديمقراطيين ونشر أخبار كاذبة.