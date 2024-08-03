نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكالي "البروفسيور الأوليمبي" الذي فك عقدة البرازيل وهزم المنظومة الإسبانية على عتبة التاريخ مع الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسير البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، على خطى ثابتة، نحو تحقيق إنجاز تاريخي في مسيرته بعد بلوغ الفراعنة الدور نصف النهائي لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

ونجح منتخب مصر الاولمبي في تخطي عقبة الباراجواي بواقع 5ـ4 بركلات الترجيح إثر تعادلهما بهدف لمثله، في الوقتين الأصلي والإضافي، في إطار مواجهة ربع النهائي التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي.

ميكالي بروفيسور الشباب على بعد خطوة من ميدالية جديدة

وأصبح ميكالي، مدرب الهلال السعودي السابق، على حافة مباراة واحدة من تحقيق الفوز بميدالية أولمبية، وإذا تحقق ذلك، ستكون الثانية في تاريخه، بعد أن جعل منتخب بلاده يحصد إنجازه الأول في الأولمبياد بالفوز بذهبية «ريو دي جانيرو 2016».

ويعد ميكالي واحد من أفضل 3 مدربين في العالم في مرحلة الشباب أخر 10 سنوات، بسبب ما حققه من إنجازات عديدة تحت قيادته.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، إنجازات البرازيلي روجيرو ميكالي، والتي جاءت على النحو التالي:

- في عام 2015، قاد ميكالي جيل متواضع فنيًا في البرازيل لنهائي كأس العالم للشباب.

- واستطاع ميكالي أن يحل عقدة البرازيل التاريخية في عام 2016، مع الدهب الأوليمبي، وقاد منتخب وطنه لحصد أول ميدالية ذهبية في تاريخ كرة القدم.

- وحقق ميكالي 3 بطولات في مراحل الشباب بالبرازيل من ببنهم لقبين مع شباب أتلتيكو منيرو.

- مع منتخب مصر، نجح أن يقودهم لنهائي إفريقيا، بالإضافة لفوزه على أفضل منظومة رياضية في العالم "إسبانيا" وصاحبة فضية الأولمبياد السابقة.

- وتعد مصر بقيادة البرازيلي ميكالي ثالث أكتر منتخب ف الأولمبياد، استطاع إن يصنع فرص محققة للتسجيل ٧ فرص.

- مصر ثالث أقل فريق استقبل أهداف في الأولمبياد، وأكثر فريق أهدر فرص محققة للتسجيل في البطولة الاوليمبية.

- منتخب الفراعنة تحت إدارة ميكالي أصبح خامس أكثر فريق فس الأولمبياد لديه تسديدات بين القائمين والعارضة بواقع 15.