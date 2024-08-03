نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة الكبار.. المغرب تبحث عن إنجاز تاريخي أمام إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب المغرب الأولمبي مع نظيره المنتخب الإسباني في مواجهة قوية تجمع بينهم ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

المغرب تبحث عن إنجاز تاريخي أمام إسبانيا

ويأتي ذلك اللقاء بعد أن ضمن منتخب المغرب التأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 عقب الفوز الكبير على نظيره الأمريكي (4-0) في دور ربع النهائي.

بينما وصل المنتخب الإسباني إلى هذا الدور بعد أن فاز على اليابان بثلاثية دون رد.

وسيحاول منتخب المغرب الأولمبي تحقيق ما فعله أسود الأطلس أمام اللاروخا على مستوى الكبار، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 قبل عامين.

وكان منتخب المغرب قد حقق وقتها نجاحًا مميزًا وتاريخي في الوقت نفسه حيث تأهل إلى دور ربع النهائي، ثم المربع الذهبي لاحقا، لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية على حساب إسبانيا.

الجدير بالذكر أن مباراة منتخب المغرب الأولمبي مع منتخب إسبانيا في الدور نصف النهائي ستلعب مساء يوم الإثنين المقبل.