‏الحرس الثوري الإيراني: اغتيال هنية تم بإطلاق مقذوف قصير المدى من خارج منطقة إقامة الضيوف

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ‏الحرس الثوري الإيراني، أن اغتيال إسماعيل هنية تم بإطلاق مقذوف قصير المدى من خارج منطقة إقامة الضيوف برأس حربي يزن 7 كلغ.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.