نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما سبب فشل هازارد مع ريال مدريد؟.. أنشيلوتي يكشف كواليس من داخل الميرنجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تجربته مع البلجيكي إدين هازارد لاعب الفريق السابق وسبب فشل الأخير مع الميرينجي.

أنشيلوتي يلقي باللوم على هازارد بسبب فشله في ريال مدريد

وخلال حديثه في بودكاست مع أوبي ميكيل لاعب تشيلسي السابق تحدث أنشيلوتي عن العديد من الأسباب التي جعلته يعتقد أن هازارد فشل في تحقيق النجاح مع النادي الملكي وهو ما لم يتوقعه سوى القليل لأن إدين هازارد إنتقل إلى الريال قادما من تشيلسي وفي عمر بدا فيه أنه كان خيارا جيدا للميرينجي.

حيث قال المدرب الإيطالي: "إيدن رجل رائع، كانت تربطه علاقة جيدة بالجميع"، لكن سرعان ما تم تذكير أنشيلوتي في البودكاست بأن اللاعب لم يكن واحدا من لاعبي كرة القدم الذين يحبون التدريب وهو الشيء الذي لم ينكره المدرب، لكنه حاول الوصول إلى جوهر الأمر.

قال أنشيلوتي: "لا، لم يكن يحب التدريب، كنا نعرف ذلك، لكن اسمع، عندما تلعب كل ثلاثة أيام، ليس من المهم أن نتدرب بشكل مكثف، أنت لست قادرا حتى على التدريب بكثافة عالية، في الواقع، عندما يتعين عليك ذلك".

وشدد أنشيلوتي قائلا: "تدرب بشكل مكثف، وهذا هو الحال عندما لا تلعب".

وذهب المدرب الإيطالي إلى أبعد من ذلك وأصر على صعوبة تكيف إدين هازارد مع وضعية اضطراره للمنافسة على حجز مكان في التشكيلة الأساسية لريال مدريد.

وقال أنشيلوتي: "أعتقد أن مشكلة هازارد كانت الإصابات بالقطع، ولكن أيضا حقيقة أنه واجه صعوبات في المنافسة، عليك أن تتدرب بكثافة عالية عندما لا تلعب، في ليل لعب كل شيء، في كل مباراة كان في المركز الأول، 11 عاما، ثم وقع لتشيلسي ولعب بشكل رائع ثم جاء إلى هنا وتعرض للإصابات".

وأتم: "عندما تكون في ريال مدريد وتتعرض لإصابة، عليك العودة والتنافس مع الآخرين، لأنه إذا لم تلعب هناك شخص آخر يلعب، لذلك واجه صعوبة في القتال من أجل اللعب".