نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة يستقبل وفد نادي روتاري مصر لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المجلس القومي للمرأة متمثلًا في لجنة المرأة الريفية وفد من نادي روتاري مصر لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بحضور الأستاذة ماري لويس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة الريفية، والدكتور ماجد ذكري رئيس لجنة البيئة -روتاري مصر.

حيث أشادت الأستاذة ماري لويس بالدور الهام الذي يقوم به نادي روتاري في تحقيق التنمية المجتمعية، مشيرة إلى الرؤية المشتركة بين المجلس القومي للمرأة ونادي روتاري في تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، ووضع المنظور البيئي في الاعتبار في كافة المشروعات،

واستعرضت جهود المجلس فى مشروع اعادة تدوير المخلفات الزراعية بقرية الروبى بمحافظة المنيا.

فيما أكد الدكتور ماجد ذكري علي سعادته بتجربة قرية الروبي الناجحة، معربًا عن أمله في تكرار هذا النجاح بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتطبيقه في قري عديدة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وكيفية تدوير المخلفات الزراعية لحماية البيئة.