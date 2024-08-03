نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال عنبر: لازم أحب الدور لأن لو محبتش الدور مش هعرف امثله لأن بمثل بأحساس (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نهال عنبر عن أحمد رزق :انا مش مصدقة اللي بيتقال.. هو عنده شوية زوايد في الكولون واتشالت

التقت عدسات دوت الخليج الفني بالفنانه نهال عنبر في لوكيشن تصوير مسلسل غموض وكشفت الفنانه نهال عنبر عن كواليس المسلسل والعديد من الأمور الاخرى و تفاصيل الحاله الصحية للفنان أحمد رزق، لكاميرات دوت الخليج الفني.

و إلى نص الحوار

ما هي تفاصيل دور الفنانة نهال عنبر في مسلسل غموض؟

قالت الفنانة نهال عنبر المسلسل تأليف الأستاذ فتحي الجندي، و أخراج الاستاذ أحمد سلامه، ولسه مخلصين مع بعض فيلم جبل الحريم وهيبقي فيلم حلو جدا ونازل شهر 9 القادم، طبعا لما الاستاذ وليد كلمني عن المسلسل وأنا قرأت الدور لقيته حلو جدا وفيه أحاسيس ومشاعر حلوه أوي و هم عشرت عمري وعارفه شغلهم عامل ازاي فقبلت طبعا الدور والكاست كلو الحمدلله كلهم ممثلين هايلين ونجوم.

هل لو كل الحجات دي اتوفرت في المسلسل ولكن مش حابه الدور هتعمليه؟

لا طبعا مش هقبله لان لو مش حابه الدور مش هعرف أمثل لان أنا بمثل بأحساس، أحساسي كلو اللي بيشتغل ودموع طبيعيه لازم اكون بعيط طبيعي حتي أو حطوالي أي حاجة مش هعر غير لو حاسه المشهد، وو أن شاءلله الدور يعجبكم والعمل يعجب الناس.

كيف كانت الكواليس مع كاست العمل؟

طبعا أستاذ حسام عاوزنا نشتغل 24 ساعه ولكن الوقت اللي مش بنصور فيه وفاء عامر جبتلنا رنجه وفاء تبوظ أي حد في حكاية الأكل دي فكالنا شوية رنجه حلوين كده والماست كلنا بنحب بعض فالقعده بتبقي لذيذه يعني.

من وجهة نظرك هل العمل هيلمس قلب الجمهور؟

اه ان شاءلله هيعجب الجمهور في أحداث كتير وفي أحداث جامدة وهيعجبكم أن شاء الله.

حدثينا عن أحداث أعمالك؟

لا أنا لسه مخلصة فيلم جبل الحريم وشغالين في غموض حاليا.

ما هي تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد رزق والوعكه الصحية التي تعرض لها؟

أنا مش مصدقة اللي بيتقال الراجل كان عنده شويه زوايد في القولون واتشالت انا نفسي كان عندي واتشالت بالمنظار بيبقى الموضوع شويه حرقان مكان الكي وخلاص الموضوع خلص، مش فاهمه لي القصص اللي طلعت دي.

الفنانة نهال عنبر تفضل السوشيال ميديا أم لا؟

ايوه هي مهمه طبعا بس انا ما بحبش المواقع اللي هي من تحت السلم لما تنزل خبر وتلاقي كله منزل اخبار وبتبقى غلط انا بحترم المواقع اللي بتكلمني وتتاكد من الخبر، ويسالوا الخبر ده صح ولا غلط فانا اقوللهم صح ولا غلط أو يكلموا دكتور اشرف أو شريف منير اول احمد فهمي اي حد من المجلس لان أحنا بنكون عارفين، لكن اللي بيأفور ده لا.

و أستكملت، انا بحب السوشيال في شغلي في جائزه اخذتها في برنامج عملته اما عن حياتي الشخصيه لا مابحبش ان انا اشارك حياتي الشخصيه على السوشيال ميديا لان حياتي الشخصية كتاب مقفول.

هل ممكن الفنانه نهال عنبر تعمل تيك توك في يوم من الايام؟

لو هعمل حاجه تفيد الناس اعمل اه عادي انا اصلا اللي ماسكين السوشيال ميديا بتاعتي بيتحايلوا عليا اني اعمل كده، و انا اصلا مش بهتم بالحاجات دي أوي انا بهتم بالحاجه اللي هقدمها للناس مش بهتم بالفلوس، فقرانه يعني،.

لي معظم ادوار نهال عنبر ادوار شر؟

لا عملت دور في سابق انذار ما كانش شر بس انا فعلا بحب ادوار الشر جدا بتليق عليا اكتر بس انا في الحقيقه مش كده خالص.