نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار مصيري لـ شباب الزمالك في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن الجهاز الفني لفريق الزمالك يعمل على تطوير اللاعبين الشبان من خلال إعارتهم للحصول على المزيد من الخبرات وفرص المشاركة.

يفكر الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في إعارة عدد من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الموسم المقبل.

من بين اللاعبين الذين يتم النظر في إعارتهم، يأتي كل من أحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي.

يهدف هذا الإجراء إلى تمكين اللاعبين من الحصول على فرص للمشاركة بشكل أكبر واكتساب المزيد من الخبرات في مجال كرة القدم.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق إنبي يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأمل الفريق في تحقيق النقاط الثلاث والمحافظة على مكانته في الترتيب العام للدوري.