نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي إلى زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مقرب من داخل النادي الأهلي أن نادي زد يسعى للحصول على خدمات جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن زد يروّج لفكرة ضم عبد القادر بعد قلة مشاركته في المباريات مع المارد الأحمر وعدم الاعتماد عليه بشكل مستمر من قبل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي.

وأكد المصدر أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعطي الضوء الأخضر لرحيل أحمد عبد القادر لعدم الحاجة إليه خلال الفترة المقبلة.

يعتبر زد أن عبد القادر سيكون إضافة قوية لفريقه، خاصة بعد تألقه في بعض المباريات التي شارك فيها مع النادي الأهلي.

وفيما يتعلق بمباريات الأهلي المقبلة، سيواجه الفريق المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين للدوري المصري الممتاز.

يسعى الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته المميزة في الدوري، حيث فاز في 18 مباراة على التوالي، ويفصله فقط 4 نقاط عن التتويج بلقب الدوري المصري."