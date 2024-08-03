نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. انسحاب نائل نصار من منافسات الفروسية بالأولمبياد والمصري يحدد شرط ضم نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 3-8-2024 في السطور التالية:

انسحاب نائل نصار من منافسات الفروسية بالأولمبياد

أعلن الاتحاد المصري للفروسية بشكل رسمي انسحاب الفارس نائل نصار من منافسات الفروسية رسميا للإصابة.

وكشف الاتحاد المصري للفروسية في بيان، أن انسحاب نائل نصار جاء عقب إصابة الجواد الخاص به في القدم اليمنى الأمامية مساء أمس الجمعة.

وعقب الكشف على الجواد من الطبيب البيطري بأجهزة الموجات فوق الصوتية ومحاولة علاجه تقرر عدم إمكانية مشاركته.

وكشف اتحاد الفروسية أن نائل نصار هو سادس فارس ينحسب من الأولمبياد بسبب إصابة الجواد الخاص به بعد الاختبار الطبي الأول بواقع واحد من فرنسا وهولندا وأمريكا واثنين من المكسيك التي اضطرت للانسحاب بكامل فريقها بعد التأهل لنهائي الفرق.

المصري يحدد شرط ضم نجم الأهلي

تواصلت إدارة النادي المصري البورسعيدي مع كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بهدف التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم" دوت الخليج الرياضي" من مصادره داخل النادي المصري أن إدارة النادي وضعت شرطًا وحيدًا لإتمام الصفقة، وهو أن يقوم نيدفيد بفسخ تعاقده مع النادي الأهلي، بحيث ينضم إلى صفوف المصري كلاعب حر دون أي مقابل مادي.

تأتي هذه الاستراتيجية مشابهة لما فعله صلاح محسن زميله السابق في الأهلي، الذي انضم إلى ناديه الجديد كصفقة مجانية.

موقف ميشيل يانكون من الرحيل عن الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر التطورات في تعاقد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر إن تعاقد ميشيل يانكون مع النادي الأهلي انتهى، لكن مدرب الحراس يرفض الرحيل عن منصبه لحين انتهاء الموسم.

وأضاف المصدر بأن يانكون ينتظر مفاوضات النادي الأهلي لتجديد عقده بعدما انتهى بشكل رسمي.

وأشار المصدر إلى أن يانكون لديه عدة عروض من أندية خارجية، ولا يزال ينتظر الأهلي لتجديد عقده.



