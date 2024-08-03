نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن عن مناظرته مع كامالا هاريس على شبكة "فوكس نيوز" في سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن تفاصيل مناظرته المرتقبة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ستُجرى المناظرة يوم 4 سبتمبر 2024، وستنظمها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

تفاصيل المناظرة

وفقًا لترامب، كانت المناظرة الأصلية مخصصة لمنافسته السابقة جو بايدن، الذي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي في يوليو الماضي. وبدلًا من ذلك، ستُعقد المناظرة بين ترامب وكامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن.

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ستُعقد المناظرة في الكومنولث في بنسلفانيا، وستُديرها المذيعان بريت باير ومارثا ماكالوم.

ستتبع المناظرة نفس القواعد التي كانت مقررة لمواجهة ترامب مع بايدن، لكن هذه المرة سيتواجد الجمهور في قاعة المناظرة.

التنافس الانتخابي

تُعد هذه المناظرة جزءًا من الصراع الكبير في السباق الرئاسي المقرر في الخامس من نوفمبر 2024.

يواجه الجمهوري دونالد ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس في هذه الانتخابات، والتي من المتوقع أن تشهد تنافسًا شديدًا.