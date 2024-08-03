نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تشيلسي يحسم مصير نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إنزو ماريسكا المدرب الفني الجديد لنادي تشيلسي عن مصير التجديد لأحد لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان ماريسكا قد تم تعيينه مدربًا فنيًا لنادي تشيلسي قبل نحو شهرين بعد رحيله عن تدريب ليستر سيتي.

وخاض الفريق تحت قيادة ماريسكا 3 مباريات ودية حتى الآن، نجح في اللوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في واحدة أخرى.

وكان تشيلسي قد تواجد في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الماضي.

حيث قدم البلوز موسمًا مخيبًا للآمال، وخيب اللاعبون طموحات جماهيرهم وإدارة النادي.

وعلى جانب آخر، يواصل لاعبو الفريق في الوقت الحالي الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي الودية.

وستقام المباراة فجر الغد الأحد في تمام الثانية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

ماريسكا يكشف مصير جالاجير

وفي تصريحات صحفية، كشف ماريسكا عن مصير كونور جالاجير لاعب خط وسط الفريق.

حيث أوضح، أن النادي يتواصل حاليًا مع اللاعب بشكل مستمر من أجل توضيح مستقبله.

وأتم بالتأكيد على أن النادي عرض على اللاعب عقدًا جديدًا.