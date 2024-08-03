نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في موعد لا يُفوّت، ستتجه أعين عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "ماتلايف ستاديوم" في الثانية والنصف فجر يوم الأحد لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة.

ستكون هذه المباراة جزءًا من الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستعد الفريقان للموسم الجديد.

ريال مدريد خاض حتى الآن مباراة واحدة فقط في جولته الصيفية بأمريكا، وتعرض للهزيمة أمام ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

سيختتم ريال مدريد جولته بمواجهة تشيلسي في 7 أغسطس على ملعب "بنك أوف أرينا".

فيما يتعلق بالصفقات، اكتفى ريال مدريد حتى الآن بضم صفقتين من العيار الثقيل( الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال حر والبرازيلي إندريك).

من ناحية أخرى، خاض برشلونة مباراة أمام مانشستر سيتي وتغلب عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبالنسبة للدوري الإسباني، سيبدأ ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد 2024-2025 بمواجهة ريال مايوركا في 18 أغسطس على ملعب استاد إيبيروستار.

وفي الجولة الأولى، سيواجه برشلونة فالنسيا خارج أرضه في نفس التاريخ.

يُذكر أن ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2023-2024، ليصبح أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة في تاريخه، حيث حرم غريمه التقليدي برشلونة من الاحتفاظ باللقب.