نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شريهان تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شريهان تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أحتفالها بعيد ميلاد ابنتها تاليا من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام ونشرت صورا لها بتورتة عيد الميلاد، و كتبت، كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وانتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام".

يذكر أن عادت الفنانة شريهان لجمهورها بعد غياب نحو 20 عامًا، من خلال مسرحية «كوكو شانيل» التي عرضت عبر منصة «شاهد vip» عام 2021، شارك فيها إلى جانب شريهان عدد من الفنانين بينهم سمر مرسي، وإنجي وجدان، وهاني عادل، وتامر حبيب وغيرهم، ومن إخراج هادي الباجوري، وهى من تأليف مدحت العدل.

و ولدت شريهان لعائلة مرموقة حيث والدها هو المحامي "أحمد عبد الفتاح الشلقاني" أحد أشهر دكاترة القانون المصري ووالدتها هي "عواطف محمود هاشم" سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة، ولديها من الإخوة كل من الراحل عازف الغيتار المصري عمر خورشيد وجيهان أرملة المعلق الرياضي فايز الزمر والسيدة هويدا زوجة المخرج كريم ضياء الدين.

و كانت شريهان تهوى الرقص والغناء منذ صغرها فدرست رقص الباليه أثناء مرحلتها الدراسية.

تزوجت النجمة شريهان في أول حياتها من رجل الاعمال السعودي علال الفاسي ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردني "علاء خواجه" ولها ابنتيها لؤلؤة و تاليا