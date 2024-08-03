نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ يدعو أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع العادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مجلس إدارة نادي المريخ دعوة جميع أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع العادي المقرر عقده يوم السبت، 10 أغسطس سيبدأ الاجتماع في تمام الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة 7 مساءً في مقر النادي.

تأتي هذه الدعوة في إطار السعي لمشاركة الأعضاء في اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر على مستقبل النادي حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تشمل تقارير الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وكذلك مناقشة الأمور المالية للنادي.

يعرض النادي الإنجازات التي حققها النادي خلال الفترة السابقة، والخطط المستقبلية لتطوير الأداء الرياضي والخدمات المقدمة للأعضاء.

أكد مجلس الإدارة على أهمية حضور الأعضاء لهذا الاجتماع حيث سيتم فتح باب النقاش والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات كما سيتم الاستماع إلى اقتراحات الأعضاء وآرائهم بشأن تحسين مستوى الخدمات والأنشطة التي يقدمها النادي.

يأمل مجلس إدارة نادي المريخ أن يشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من الأعضاء، تجسيدًا للروح الجماعية والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف النادي وطموحاته.

ويعد هذا الاجتماع فرصة لتعزيز التواصل بين الإدارة والأعضاء، والعمل سويا لتحقيق مستقبل أفضل للنادي.