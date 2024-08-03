عصام كاريكا يكشف سر رفضه التمثيل.. اعتذر عن «غبي منه فيه والباشا تلميذ»

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عصام كاريكا سر رفضه تكرار تجربة التمثيل بعد فيلم عايز حقي، واعتذاره عن أكثر من عمل فني مهم.

قال عصام كاريكا في لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: «بعد فيلم عايز حقي، عُرض عليّ فيلم الباشا تلميذ وفيلم حمادة يلعب وفيلم غبي منه فيه لكن اعتذرت عنهم».

وتابع: «لم أحب أن أكرر تجربة التمثيل، في فيلم عايز حقي تعبنا جدًا بسبب التجهيزات والتصوير في الصحراء والساعات الطويلة بالتصوير».

واستكمل عصام كاريكا: «أما أنزل من بيتي لأغني تكون المواعيد محددة لكن تصوير الأفلام غير محددة والانتظار بسبب تأخر بعض الفنانين».

واختتم: «تجربتي في التمثيل نجحت لكن قيمتي في التلحين وتاريخي 12 مسرحية و44 فيلم و30 مسلسل منهم بطولة فاتن حمامة، وأنا ملحن في الأساس وفي الغناء حققت نجاحًا كبيرًا وكان نفسي أبقى مشهور».