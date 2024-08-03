نجم منتخب البرتغال ينتظر عرض برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإسبانية إن نجم خط هجوم منتخب البرتغال، سينتظر عرض برشلونة للانتقال إليهم هذا الصيف.

تأتي تحركات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بحذر بالغ، بسبب الأزمة الماليه، وتغيير مدرب الفريق.

كانت الإدارة وجهت الشكر إلى تشافي هيرنارديز بعد موسمين ونصف على رأس العارضة الفنية، وعينت فيلك مدرب بايرن ميونخ السابق.

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أوضح الصحفي الموثوق ميجيل سانز، إن جواو فيلكس ما زال لديه أمل بالانتقال إلى برشلونة رغم عدم وجود مؤشرات.

انضم فيليكس إلى برشلونة على سبيل الإعارة لموسم 2023–24، جنبًا إلى جنب مع زميله البرتغالي جواو كانسيلو، وقدم مردود جيد.