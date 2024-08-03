نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يستفيد ريال مدريد من رحلته إلى الولايات المتحدة.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض ريال مدريد مواجهة قوية فجر الغد الأحد أمام منافسه نادي برشلونة، حيث يلتقي الفريقان في مواجهة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وكان الفريق قد خسر منذ أيام خلال مواجهة ودية أمام نادي ميلان بهدف مقابل لا شيء.

وينتظر عشاق الميرنجي أن يقدم لاعبو الفريق مستوى مرضي خلال كلاسيكو الأرض الودي فجر الغد.

أهمية رحلة الولايات المتحدة للميرنجي

وفي مثل هذا التوقيت من كل عام يطير ريال مدريد إلى الولايات المتحدة من أجل خوض جولة ودية قبل بداية الموسم الكروي.

حيث يلتقي الميرنجي خلالها بعدد من الأندية ذات الثقل أوروبيا ومحليًا، وهو ما يساهم في زيادة استعداد الفريق للموسم الجديد.

وكذلك كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن الميرنجي سيحصل على 10 مليون يورو من تواجده خلال الجولة فقط.