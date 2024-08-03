نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإفتاء تعلن عن برنامج تدريبي في "تفكيك الفكر المتطرف" للباحثين وطلاب العلم الشرعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت دار الإفتاء المصرية عن عقد برنامج تدريبي متميز في: "تفكيك الفكر المتطرف "للباحثين وطلاب العلم الشرعي، وتكون مدة البرنامج 75 ساعة، ويعقد بمقر دار الإفتاء المصرية.

يتناول البرنامج المحاور التالية:

1) أصول الفكر المتطرف.

2) تاريخ الجماعات المتطرفة.

4) مناقشة فتاوى وشبهات المتطرفين.

5) طرق التعامل مع الأفكار المتطرفة والمتطرفين.

6) أساليب المناقشة والإقناع.

7) نماذج تجارب في التعامل مع الفكر المتطرف والمتطرفين.

يشترط للتسجيل بالبرنامج:

1) الحصول على مؤهل شرعي.

2) اجتياز المقابلة الشخصية.

الدورة مجانية.. وتحصل على شهادة بالحضور بعد اجتياز متطلباتها..

للتسجيل بادر بإرسال بياناتك وسيرتك الذاتية، من خلال هذا الرابط

https://forms.gle/MhYhmXJmnJEHfkPX8