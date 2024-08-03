أولمبياد باريس.. موعد مباراة مصر لكرة اليد أمام الأرجنتين في ختام دور المجموعات

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل منتخب مصر لكرة اليد، استعدادته من أجل المواجهة التي تجمع بينه وبين منتخب الأرجنتين، في الجولة الختامية لدور المجموعات، من دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

مصر تلاقي الأرجنتين في ختام المجموعات



وأوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجانب منتخبات الأرجنتين والمجر وفرنسا بالإضافة إلى منتخبي النرويج والدنمارك.

وضمن منتخب مصر لكرة اليد التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل المباراة الأخيرة أمام منتخب الأرجنتين، بعد نتائج مميزة خلال أول ثلاث مباريات.

واستطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز في أول مبارياته بالبطولة أمام منتخب المجر، بنتيجة 35/32، بعد أداء رائع من جانب لاعبي المنتخب المصري طوال أحداث المباراة.

بينما تلقى خسارة قاسية في المواجهة الثانية أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 30/27، ولكن بعد تقديم مستوى مميز، نال إعجاب الجميع من جانب لاعبي المنتخب المصري.

وتعادل في المواجهة الثالثة مع أصحاب الأرض والجمهور منتخب فرنسا بالتعادل بين المنتخبين، بعد إثارة كبيرة شهدتها المباراة، لتنتهي بنتيجة 26/26.

ونجح في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة أمام منتخب النرويج، وضمن التأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي أولمبياد باريس قبل مباراة الأرجنتين الأخيرة.

موعد مباراة مصر أمام الأرجنتين



من المحدد أن تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب الأرجنتين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.