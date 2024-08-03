موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية استعدادا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع«دوت الخليج الرياضي» موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، في المواجهة الودية التي تجمع بين الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

وتتجه الأنظار نحو ملعب استاد «ويليامز برايس»، الذي يستضيف مواجهة اليوم بين الفريقين، ضمن الخطة التحضيرية استعداد لبداية منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد.

ويتطع الفريقان، إلى الفوز في المباراة على الرغم من كونها مباراة ودية، بالنظر إلى تاريخ الفريقين الذي امتد لسنوات طويلة في كرة القدم الإنجليزية، حققوا خلالها العديد من البطولات المحلية والأوروبية.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد



من المحدد أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع فجر اليوم الأحد، ضمن إطار الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق شهر أغسطس الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد



أعلنت قناة Mbc مصر حصولها على حقوق بث تلك المباراة، وستذاع المباراة عبر شاشتها، كنا يمكنكم متابعة المباراة عبر LFCTV.