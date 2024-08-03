الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي يوقع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

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أحمد جودة - القاهرة - عقد وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي اتفاقية تعاون مع إدارة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية بمقر إدارة المدينة بجدة.

وترأس الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي المستشار هاني حسن أبو زيد، وضم الوفد المرافق له كل من المستشار ياسر البخشوان نائب رئيس المجلس للعلاقات العامة والتعاون الدولي، والدكتور وجدي الصيرفي الأمين العام المساعد للمجلس، ونبيل الغريب، ومن جانب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حضر هيثم علي إبراهيم المدير التنفيذي للاستثمار وتطوير الأعمال، وريم عبدالله الشهراني رئيس مبيعات الشركات والمؤسسات.

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، أبرزها تعزيز التعاون لجلب المستثمرين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدينة، بالإضافة إلى استعراض مميزات الاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون المشترك في جوانب كثيرة؛ كما تم التنسيق لاستقبال الشركات الكبرى من قبل المجلس وتقديم التسهيلات اللازمة لها؛ بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر عالمي تحت إشراف وتنفيذ المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة وتعزيز دورها كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحتوي على ميناء هو الأضخم في المنطقة؛ والذي حقق ترتيبًا عالميًا متقدمًا في وقت قصير جدا، فضلًا عن كون المدينة هي أكبر مدينة اقتصادية على ساحل البحر الأحمر بمساحة تقارب 42 كم على ساحل البحر، علاوة على كونها المدينة الاقتصادية الأكبر من حيث البنية التحتية والربط اللوجيستي وهي المدينة الاقتصادية الوحيدة التي يربطها القطار السريع من جدة ومكة والمدينة المنورة، ونظرًا لكون المدينة تتمتع بجو رائع فقد اشترك العديد من المستثمرين الكبار في الوطن العربي بالتطوير في تلك المدينة ومنهم المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس.