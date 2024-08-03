نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب تشكيل ريال مدريد في مواجهة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة إسبانية، عن تشكيل ريال مدريد في المباراة الودية المرتقبة أمام برشلونة، والتي تقام صباح غدٍ الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

يبدأ نادي ريال مدريد، مباراته أمام برشلونة بالتشكيل التالي، حسب صحيفة “آس” الإسبانية:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز

خط الوسط: سيبايوس، مودريتش، أردا جولر

خط الهجوم: رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “ميتلايف” بالولايات المتحدة الأمريكية، صباح الأحد.

وتنطلق صافرة الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة عند تمام الساعة الثانية صباحًا.