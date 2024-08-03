نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاضلة بين عروض إيطاليا وإنجليزية على طاولة نجم يوفنتوس بعد اقتراب رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إيطالية أن فيديريكو كييزا، نجم فريق كرة القدم الأول بنادي يوفنتوس، بات على وشك الرحيل عن النادي بعد فشل المفاوضات المتعلقة بتجديد عقده، اللاعب الإيطالي يتبقى له عام واحد فقط في عقده الحالي مع يوفنتوس، ولا يظهر أي نية لتوقيع عقد جديد، مما أثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

اهتمامات إيطالية وإنجليزية بـ كييزا

كييزا، البالغ من العمر 26 عامًا، كان قد رفض الدخول في مفاوضات لتجديد عقده إلا بعد انتهاء بطولة يورو 2024، وبعد ذلك لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إدارة يوفنتوس بشأن استمراره مع الفريق.

في مؤشر على احتمال رحيله، لم يتم إدراج اسم كييزا ضمن قائمة الـ22 لاعبًا التي أعلن عنها المدرب تياجو موتا للمشاركة في المباراة الودية أمام بريست المقررة صباح غد الأحد، مما يشير إلى استبعاده من خطط الفريق المستقبلية.

وفقًا لما نشرته صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، فإن اللاعب يحظى باهتمام من عدة أندية أوروبية كبرى، بما في ذلك روما ونابولي من إيطاليا، بالإضافة إلى أندية إنجليزية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام. هذه الأندية تتنافس من أجل ضم كييزا، وتسعى لإقناع يوفنتوس بتخفيض سعره المطلوب، والذي يبلغ 30 مليون جنيه استرليني.

يوفنتوس يسعى لتحقيق استفادة مادية من انتقال لاعبه، ويرفض التخلي عنه بمبلغ أقل من 30 مليون جنيه استرليني، رغم تراجع قيمته السوقية نتيجة الإصابات التي عانى منها.