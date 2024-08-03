وزير التموين يوجه بالالتزام بأوزان الخبز في جولة بمرسى مطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 02:26 مساءً - قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت بتفقد مركز الخدمة المطور بمنطقة الكيلو 4.

وتم الاطلاع على ما يقدمه المنفذ من خدمات تموينية ورقي وتتضمن الخدمات استخراج وتجديد بطاقات تموينية وغيرها، حيث المركز تقوم بالتيسير على الأهالي .

وتصل أعداد المنافذ بمطروح إلى 13 مركزًا. كما تفقدا أحد المخابز البلدية بمنطقة علم الروم، و تم مراجعة حجم الطاقة الإنتاجية.

ووجه وزير التموين بالالتزام بالجودة و بالأوزان للرغيف، كما تفقدا المعرض اللوجيستي لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المعروضة بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 20%.

وتم مراجعة أسعار السلع الموجودة وطالب بالعمل على مزيد من دعم كميات السلع بالمنفذ بشكل دوري.

وتابع الوزير جهود مديرية التموين بالمحافظة المتمثلة في المبادرات التي تتبنها الوزارة من أجل تخفيف العبء عن المواطنين وهي المعارض الموسمية كاهلا رمضان، وأهلا مدارس، بالإضافة إلي مبادرات تخفيض السلع في جميع المراكز.

كما تفقدا إحدى المجمعات الاستهلاكية، دلتا ماركت بوسط مدينة مرسي مطروح للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة. وتفقد منفذ بيع اللحوم والتأكيد على توافرها دائما.

وطلب بالتطوير المنفذ مع العمل المستمر لتقديم الخدمات بالشكل اللائق بالمواطنين؛ حيث يوجد بمطروح 8 فروع للجملة، و23 مشروع ضمن مشروع جمعيتي، بينما يوجد عدد البدالين التموينيين بمطروح 105 بدال تمويني.